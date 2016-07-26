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Гостей фестиваля Русского географического общества знакомят с бытом сибиряков
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Гостей фестиваля Русского географического общества знакомят с бытом сибиряков

7 ноября 14:23
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Красноярский край презентуют в рамках III Фестиваля Русского географического общества «Народы России». Мероприятие проходит с 3 по 12 ноября в Центральном доме художника в Москве и посвящено уникальному многообразию культур, традиций, языков и верований страны.

Как отметили в краевом министерстве культуры, в течение 87 лет на территории Красноярского края происходили административные реформы, но неизменной оставалась сибирская территориальная, экономическая и культурная общность. Объединение Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов позволило создать единое культурное пространство — сегодня в регионе проживают 140 национальностей, среди которых уникальные малочисленные народы.

Мероприятие проходит с 3 по 12 ноября в Центральном доме художника в Москве.
Фото: Туристский информационный центр Красноярского края
Министр культуры края Елена Мироненко встречает гостей.
Фото: Туристский информационный центр Красноярского края
Посетители стенда могли побывать в традиционном жилище северных народов.
Фото: Туристский информационный центр Красноярского края
Национальные костюмы — важная составляющая быта народов Сибири.
Фото: Туристский информационный центр Красноярского края

Особое место на площадке региона уделено Енисейску, в преддверии его 400-летнего юбилея. Туристский информационный центр края (ТИЦ) презентует брендовый маршрут «К берегам Енисея», который был одобрен Комитетом по импортозамещению при Минкульте РФ. Все желающие смогут получить карты и путеводители по Енисейску на разных языках, принять участие в розыгрыше сувенирной продукции и т. д.

«Площадка Красноярского края была представлена Енисейском и Таймыром. Гостей лично встречала министр культуры края Елена Мироненко. Наш стен посетил президент Русского географического общества Сергей Шойгу, экс-губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Кроме этого, на стенд Енисейска заглянул Сергей Безруков, который часто бывает в нашем регионе с гастролями», — уточнили представители ТИЦ.

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Отметим, ранее Туристский информационный центр Красноярского края презентовал маршруты региональных туроператоров жителям Владивостока и Хабаровска. Их сердца покорили рыболовные туры на север Красноярского края, в Енисейск, природный парк «Ергаки» и Шушенское. Кроме того, участники рабочих встреч интересовались авторскими маршрутами по Красноярскому краю на Плато Путорана и Подкаменную Тунгуску.

Мироненко Елена Николаевна
Мироненко Елена Николаевна
И.о. министра культуры Красноярского края
Шойгу Сергей Кужугетович
Шойгу Сергей Кужугетович
Министр обороны РФ
Хлопонин Александр Геннадиевич
Хлопонин Александр Геннадиевич
Заместитель председателя правительства Российской Федерации

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