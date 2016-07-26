Гостей фестиваля Русского географического общества знакомят с бытом сибиряков

Красноярский край презентуют в рамках III Фестиваля Русского географического общества «Народы России». Мероприятие проходит с 3 по 12 ноября в Центральном доме художника в Москве и посвящено уникальному многообразию культур, традиций, языков и верований страны.

Как отметили в краевом министерстве культуры, в течение 87 лет на территории Красноярского края происходили административные реформы, но неизменной оставалась сибирская территориальная, экономическая и культурная общность. Объединение Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов позволило создать единое культурное пространство — сегодня в регионе проживают 140 национальностей, среди которых уникальные малочисленные народы.

Особое место на площадке региона уделено Енисейску, в преддверии его 400-летнего юбилея. Туристский информационный центр края (ТИЦ) презентует брендовый маршрут «К берегам Енисея», который был одобрен Комитетом по импортозамещению при Минкульте РФ. Все желающие смогут получить карты и путеводители по Енисейску на разных языках, принять участие в розыгрыше сувенирной продукции и т. д.

«Площадка Красноярского края была представлена Енисейском и Таймыром. Гостей лично встречала министр культуры края Елена Мироненко. Наш стен посетил президент Русского географического общества Сергей Шойгу, экс-губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Кроме этого, на стенд Енисейска заглянул Сергей Безруков, который часто бывает в нашем регионе с гастролями», — уточнили представители ТИЦ.

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Отметим, ранее Туристский информационный центр Красноярского края презентовал маршруты региональных туроператоров жителям Владивостока и Хабаровска. Их сердца покорили рыболовные туры на север Красноярского края, в Енисейск, природный парк «Ергаки» и Шушенское. Кроме того, участники рабочих встреч интересовались авторскими маршрутами по Красноярскому краю на Плато Путорана и Подкаменную Тунгуску.