Электрики «КрасКома» ликвидировали последствия урагана на городских электросетях

Основными нарушениями в работе систем электроснабжения из-за штормового ветра стали перехлесты и обрывы проводов воздушных линий электропередачи, сообщили в пресс-службе «КрасКома».
Для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей состав оперативно-выездной бригады цеха распределительных сетей «КрасКома» был дополнен дежурившими на дому электриками.
Всего за минувшие праздничные дни в центральную диспетчерскую службу «КрасКома» поступило более 800 звонков об отключении электроэнергии, из них фактически только 30 относились к «краскомовским» объектам. Сильным ветром ломало ветки деревьев, которыми порвало электропровода по ул. Базайской, 50; ул. Лесной, 315; ул. 60 лет Октября, 69; ул. Свердловской, 197г; ул. Калинина, 5. По адресу ул. Калинина, 72/2 ввод в дом оборвала упавшая крыша, а на ул. Лесной, 31 пришлось установить новую опору и новые провода воздушной линии.
Что касается других объектов городской системы жизнеобеспечения, обслуживаемых компанией «КрасКом», то в связи с аварийными отключениями со стороны «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» несколько раз останавливалось насосное оборудование на водозаборах острова Отдыха и «Гремячий лог», водопроводных насосных станций в микрорайонах Солнечный, Лалетино и Верхние Черемушки.
«Из-за перебоев с подачей электричества по линии „МРСК Сибири“ нами была взята на особый контроль работа технологического оборудования очистных сооружений, канализационных и водопроводных насосных станций, малых котельных, водозаборов и других муниципальных объектов жизнеобеспечения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности „КрасКома“, — рассказал генеральный директор предприятия Олег Гончеров на совещании по вопросам ликвидации последствий штормового ветра, которое провел 4 ноября глава Красноярска Сергей Ерёмин. — Благодаря тому, что в канун праздников было организовано дополнительное дежурство персонала и сформирован страховой запас материалов нам удалось оперативно восстановить работоспособность муниципальных электросетей».