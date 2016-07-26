Электрики «КрасКома» ликвидировали последствия урагана на городских электросетях

Основными нарушениями в работе систем электроснабжения из-за штормового ветра стали перехлесты и обрывы проводов воздушных линий электропередачи, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

Для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей состав оперативно-выездной бригады цеха распределительных сетей «КрасКома» был дополнен дежурившими на дому электриками.

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Всего за минувшие праздничные дни в центральную диспетчерскую службу «КрасКома» поступило более 800 звонков об отключении электроэнергии, из них фактически только 30 относились к «краскомовским» объектам. Сильным ветром ломало ветки деревьев, которыми порвало электропровода по ул. Базайской, 50; ул. Лесной, 315; ул. 60 лет Октября, 69; ул. Свердловской, 197г; ул. Калинина, 5. По адресу ул. Калинина, 72/2 ввод в дом оборвала упавшая крыша, а на ул. Лесной, 31 пришлось установить новую опору и новые провода воздушной линии.

Что касается других объектов городской системы жизнеобеспечения, обслуживаемых компанией «КрасКом», то в связи с аварийными отключениями со стороны «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» несколько раз останавливалось насосное оборудование на водозаборах острова Отдыха и «Гремячий лог», водопроводных насосных станций в микрорайонах Солнечный, Лалетино и Верхние Черемушки.