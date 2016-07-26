18-летнего наркокурьера задержали в Норильске

Сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека, который привез в Норильск особо крупную партию наркотиков. 18-летнего норильчанина задержали с 2 кг запрещенного вещества.

Молодой человек прилетел в Норильск из Москвы. В ходе послеполетного досмотра в его багаже обнаружили несколько банок из-под спортивного питания, в которых находилось кристаллообразное вещество. Оказалось, что это синтетический наркотик общей массой 2 кг.

Молодого норильчанина задержали, на него возбудили уголовное дело.

За за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере ему может грозить до 20 лет тюрьмы.