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18-летнего наркокурьера задержали в Норильске
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18-летнего наркокурьера задержали в Норильске

7 ноября 17:35
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Сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека, который привез в Норильск особо крупную партию наркотиков. 18-летнего норильчанина задержали с 2 кг запрещенного вещества.

Молодой человек прилетел в Норильск из Москвы. В ходе послеполетного досмотра в его багаже обнаружили несколько банок из-под спортивного питания, в которых находилось кристаллообразное вещество. Оказалось, что это синтетический наркотик общей массой 2 кг.

В Норильске задержали молодого человека с 2 кг синтетических наркотиков
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО
Он прятал их банках из-под спортивного питания
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО

Молодого норильчанина задержали, на него возбудили уголовное дело.

За за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

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