На выходных инспекторы поймали рекордное количество пьяных красноярцев

На длинных выходных в Красноярске задержали рекордное количество пьяных автомобилистов. В ГИБДД подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель», который прошел на минувших выходных.

В ночь с субботы на воскресенье инспекторы проверяли автомобилистов в Советском районе. При участии активистов из народной дружины «Металлург» дорожные полицейские останавливали каждую машину и проверяли водителя на трезвость. За 2 часа рейда стражи порядка поймали 2 пьяных водителей.

Всего же на длинных выходных дорожные полицейские в Красноярске задержали 81 нетрезвого автомобилиста. 9 из них раньше уже привлекались к ответственности за пьяную езду.

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Задержанным грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до 2 лет. Тем, кто повторно попался пьяным за рулем, грозит уголовная ответственность.

Отметим, на прошедших выходных количество нетрезвых автомобилистов сильно возросло. Во время рейдов, которые красноярские инспекторы проводили раньше, в среднем задерживали около 60 пьяных водителей.