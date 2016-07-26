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Пять человек пострадали в ДТП на загородной трассе под Красноярском (видео)
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Пять человек пострадали в ДТП на загородной трассе под Красноярском (видео)

7 ноября 17:27
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В Емельяновском районе Красноярского края на скользкой дороге разбились три автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России, авария произошла около 16:25 на 765 км автодороги Р-255 около деревни Малый Кускун. На место выехали пожарные из Емельяново, чтобы извлечь травмированных людей из покореженных автомобилей. Проезжавший мимо аварии водитель заметил на месте происшествия две машины скорой помощи.

Авария на трассе около Малого Кемчуга

Видео: vk.com/krasnoyarskavto

В пресс-службе ГИБДД факт аварии подтвердили, сообщив, что сейчас известно о пяти пострадавших. Подробности происшествия полицейские пообещали рассказать позднее.

Это уже второе серьезное ДТП на загородных трассах — утром в Рыбинском районе с трассы слетел рейсовый автобус, в котором находилось 34 человека. Автолюбители сообщали утром о сильном снегопаде в Новоселовском районе и призывали к осторожности на заснеженной трассе в Балахтинском районе.

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