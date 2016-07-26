Пять человек пострадали в ДТП на загородной трассе под Красноярском (видео)

В Емельяновском районе Красноярского края на скользкой дороге разбились три автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России, авария произошла около 16:25 на 765 км автодороги Р-255 около деревни Малый Кускун. На место выехали пожарные из Емельяново, чтобы извлечь травмированных людей из покореженных автомобилей. Проезжавший мимо аварии водитель заметил на месте происшествия две машины скорой помощи.

В пресс-службе ГИБДД факт аварии подтвердили, сообщив, что сейчас известно о пяти пострадавших. Подробности происшествия полицейские пообещали рассказать позднее.

Это уже второе серьезное ДТП на загородных трассах — утром в Рыбинском районе с трассы слетел рейсовый автобус, в котором находилось 34 человека. Автолюбители сообщали утром о сильном снегопаде в Новоселовском районе и призывали к осторожности на заснеженной трассе в Балахтинском районе.