На Ярмарке книжной культуры красноярцы купили более 70 тысяч книг

С 2 по 6 ноября 2017 года в Красноярске в одиннадцатый раз прошла 11-я Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК). Главной темой ярмарки этого года стала «Наука и культура».

Как рассказали организаторы КРЯККа, более 50 тысяч человек посетило 256 событий ярмарки. Площадками фестиваля стали: МВДЦ «Сибирь», Красноярская краевая филармония, Красноярский государственный театр оперы и балета, Дом кино, Музейный центр «Площадь Мира» и Красноярский краеведческий музей. Здесь прошли творческие встречи, мастер-классы, презентации, круглые столы, дискуссии, выставки, кинопоказы, театральные представления и концерты.

Организаторы отмечают рост числа студентов и преподавателей ВУЗов среди посетителей, увеличение интереса со стороны профессиональных сообществ и подростковой аудитории.

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Гостями города стали 387 участников культурной программы, в том числе 68 иностранных гостей из 15 стран мира. Международная составляющая как экспозиционной, так событийной части книжной ярмарки увеличивается с каждым годом. В этом году почетными гостями КРЯКК стали г-н Томас Винклер, посол Королевства Дания в России, и г-жа Берглинд Асгейрсдоттир, посол Исландии в России.

В интеллектуальной программе приняли участие известные писатели, среди которых: Владимир Медведев, Андрей Рубанов, Ася Казанцева, Станислав Дробышевский, Линор Горалик (Россия), Саша Галицкий (Израиль), Рюди Вестендорп (Дания), Гэвин Фрэнсис (Великобритания).

В параллельную программу вошли: мультимедийная постановка «Икар на краю времени» при участии доктора физико-математических наук Алексея Семихатова и артиста Сергея Епишева, экспериментальная композиция Петра Айду «Звуковые ландшафты» и концерт Российского национального оркестра памяти Евгения Евтушенко, в котором за дирижерский пульт встал всемирно известный дирижер Кирилл Карабиц, а солировали молодой пианист — виртуоз Дмитрий Шишкин и бас Николай Диденко.

Выставку-продажу книг составили стенды 238 издательств, которые привезли в Сибирь около 35 тонн книг. Более 70 тысяч экземпляров было раскуплено красноярцами за пять дней ярмарки. Общая площадь экспозиции — 8 000 тыс. кв. м.

38 500 томов на сумму 15 миллионов рублей будут приобретены у издательств-участников выставки для комплектования фондов библиотек Красноярского края в рамках гранта учредителя Фонда Михаила Прохорова.

Инициатором и организатором КРЯКК выступает Фонд Михаила Прохорова. Традиционные партнеры проекта — Правительство Красноярского края и Администрация города Красноярска.

XII Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 1 по 5 ноября 2018 года.