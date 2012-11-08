Прокуратура нашла новые нарушения в ремонте красноярских улиц

Вместо капитального ремонта улицы в красноярском микрорайоне Ветлужанка провели текущий. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

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Вчера в надзорном ведомстве рассказали о том, что проведенная проверка выявила много нарушений, которые строители допустили при реконструкции пр. Мира и на ул. Карла Маркса. В краевой полиции сейчас изучают собранные прокуратурой материалы и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня стало известно, что это не единственный участок, где «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Красноярска допустило нарушения. Так на ул. Елены Стасовой в Ветлужанке департамент городского хозяйства администрации города и УДИБ при планировании закупки и заключении муниципального контракта не учли сведения о значительном превышении уровня шума, что повлекло нарушение прав жителей на благоприятные условия проживания.

«Кроме этого, необоснованно принято решение о замене работ по капитальному ремонту на текущий ремонт ул. Елены Стасовой», — отметили в прокуратуре.

Представление, которое прокуратура направила в адрес главы города, еще рассматривается.