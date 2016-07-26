Мэрия взыщет 44 млн рублей за плохой ремонт Коммунального моста и проспекта Мира

Юридическая служба мэрии Красноярска подготовила иски к дорожным строителям на сумму 44 млн рублей. Об этом рассказал руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

Глава департамента пояснил, что к строителям, ремонтировавшим городские дороги в этом году, у мэрии есть много претензий. «96-97% у нас готовность всех объектов. Но есть места, где работы вообще приниматься не будут — это участок улицы Свердловская, есть вопросы по улице Карла Маркса до ул. Белинского и на проспекте Мира тоже», — пояснил Игорь Титенков. Работы на участках, которые не пройдут приемку, вообще не оплатят.

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Глава департамента отметил, что на главном проспекте города до сих пор не поменяли столбы освещения. Их обещали установить на текущей неделе, но до сих пор не доставили в Красноярск из Екатеринбурга.

«На сегодняшний день принимаются меры для того, чтобы подрядчик как можно быстрее их доставил, изготовление идет полным ходом», — пояснил Игорь Титенков и добавил, что кроме замены освещения, на проспекте осталось «привести в соответствие элементы благоустройства».

Претензии у мэрии есть и к ремонту Коммунального моста. Взятые на экспертизу вырубки асфальта показали, что его недостаточно качественно уплотнили при укладке. «Сразу скажу, что по асфальто-бетонному покрытию работы не будут оплачены», — заметил руководитель департамента.