Ачинские депутаты приступают к рассмотрению бюджета города на следующий год

Заместитель главы администрации Ачинска Ярослав Долгирев 7 ноября торжественно передал проект бюджета города председателю городского Совета депутатов Сергею Никитину. Для города это многолетняя традиция, которая символизирует большую работу по разработке и планированию финансово-хозяйственной деятельности.

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Проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. предусмотрено увеличение доходной части. Относительно первоначального бюджета этого года сумма вырастет примерно на 10 миллионов рублей. В 2018 году доход составит 2 млрд. 402 млн. рублей, а расходная часть — 2 млрд. 451 млн. рублей. Дефицит — около 50 млн. рублей. Бюджет отвечает среднесрочным, долгосрочным программам и сформирован в соответствии с требованиями бюджетного кодекса РФ и лимитами Минфина Красноярского края.

«Формированию бюджета предшествовало рассмотрение 14 муниципальных программ, что составляет 95% расходов бюджета. Программы были рассмотрены и одобрены на депутатских комиссиях. Теперь разработка главного финансового документ города переходит в завершающую стадию», — прокомментировал Ярослав Долгирев.

Председатель Ачинского городского Совета Сергей Никитин обратился к коллегам с просьбой проявить особое внимание к изучению документа:

«От того насколько внимательно мы подойдем к рассмотрению параметров бюджета будет зависеть, как город будет жить завтра. Очень важно, чтобы мы понимали, каким образом будет расходоваться бюджет. У нас впереди с вами большая совместная работа».

Проект бюджета пройдёт экспертизу в контрольно-счетной палате, после этого его обсудят на всех комиссиях городского Совета. Финальное принятие главного финансового документа состоится 8 декабря на сессии.