Новая «Лента» в Красноярске набирает сотрудников

В Красноярске специалисты агентства труда и занятости населения вместе с представителями федеральной сети «Лента» провели ярмарку вакансий для нового гипермаркета, который откроется на улице Мичурина, 75 в декабре этого года.

Как рассказали Newslab.ru в Центре занятости, мероприятия прошли 1 и 2 ноября в отделе занятости населения по Ленинскому району Красноярска (проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 32). Накануне специалисты подвели итоги и опубликовали результаты ярмарки.

За 2 дня собеседование прошли около 300 красноярцев, больше половины соискателей пригласили на дополнительное собеседование. В центре занятости рассказали, что набор на ряд должностей ещё ведется: гипермаркет ищет работников на вакансии повара-универсала, инспектора отдела режима и контроля, оператора клиентского сервиса и другие.

Также Newslab.ru рассказали, что красноярцы, желающие работать в гипермаркете, могут напрямую обращаться к работодателю по телефону 8-800-770-00-30. В «Ленте» подчеркивают, что звонок бесплатный с любого телефона.

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Отметим, на сайте рекрутинговых агентств также имеется информация о вакансиях гипермаркета. Там указана зарплата, которую предлагают соискателям, в среднем это 25 — 28 тысяч рублей.

В августе для этого филиала набирали сотрудников на руководящие должности. Гипермаркет на Мичурина станет уже пятым филиалом «Ленты» в Красноярске.