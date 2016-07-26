По пятницам в Красноярске пустят дополнительные электрички

Для красноярцев, которые работают в пятницу по сокращенному графику, компания «Краспригород» вносит изменения в расписание городских электропоездов, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Так, с 10 ноября назначен дополнительный городской поезд Красноярск — Злобино (отправление со станции Красноярск в 16:33, прибытие на станцию Злобино в 16:59), который позволит горожанам раньше уезжать из центра Красноярска в правобережную часть города. Поезд будет курсировать только по пятницам.

Кроме того, по пятницам вечерний пригородный поезд Красноярск — Снежница (отправление со станции Красноярск в 18:30, прибытие на станцию Снежница в 19:20) будет начинать маршрут со станции Злобино. Время отправления со станции Злобино — 17:53, прибытие на станцию Красноярск — 18:20.

Материалы по теме Красноярец стал миллионным пассажиром городской электрички

Таким образом, в расписании появится еще один «сквозной» электропоезд, который позволит пассажирам без пересадок добираться с правобережья Красноярска на левый берег.

Время отправления и прибытия электричек указано местное.

Уточнить расписание электропоездов можно на официальном сайте компании «Краспригород», по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-75-00-00 или воспользовавшись мобильным приложением «Яндекс.Электрички».