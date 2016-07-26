За выходные на трассах края погибли 10 человек

За 4 дня в авариях на трассах Красноярского края погибли 10 человек, 64 получили травмы. Итоги минувших выходных подвели в ГИБДД.

За выходные в регионе автоинспекторы зарегистрировали 54 ДТП и больше 8,5 тысяч нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 269 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 54 повторно попались пьяными. Кроме того, автомобилисты часто выезжали на встречку: за выходные поймали больше 50 таких нарушителей.

Также в авариях погибли 3 пешехода: водители не заметили людей на темной дороге, так как на их одежде не было световозвращающих элементов.

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В дорожной полиции рассказали, что больше всего ДТП происходило в пятницу вечером и в субботу, когда люди выезжали за город. Как подчеркнули автоинспекторы, каждое третье ДТП происходило по вине водителей, которые не перестроились на зимний стиль вождения, а также не учли дорожные и погодные условия на трассе.

ГИБДД напоминает водителям о том, что нужно соблюдать осторожность и не допускать опасных маневров на загородных трассах.

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