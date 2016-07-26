Медведь бегал рядом с дорогой в Канском районе (видео)

В Канском районе Красноярского края жители заметили медведя. По словам очевидцев, зверя они заметили рядом с автомобильной дорогой. Очевидцы засняли на видео, как медведь бежал по полю: «Главное, чтобы не в нашу сторону», — прокомментировала девушка, увидевшая медведя.

По словам свидетельницы, встреча произошла около села Бражное Канского района Красноярского края.

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В полиции Newslab.ru рассказали, что заявление от жителей в дежурную часть не поступало.

Напомним, в последнее время жители Красноярского края неоднократно сообщали о том, что видели медведей около населенных пунктов. Из-за угрозы для жителей министерство экологии Красноярского края распорядилось застрелить 9 особей бурого медведя.