В Красноярске нашли некачественный творог

Творог из красноярских магазинов не смог пройти проверку на качество. Из 13 образцов в пяти нашли нарушения.

Ассоциация «Енисейский Стандарт» в рамках программы по борьбе с фальсификатом на продуктовых полках продолжает исследования. На этот раз под проверку попал один из наиболее полезных продуктов — творог.

При выборе этого продукта покупателям рекомендуют обращать внимание на упаковку и надписи на ней. Творог разной жирности должен производиться только по ГОСТу, из молока и закваски. Если же на упаковке указано другое слово, например «творожок», а в составе есть какие-то дополнительные ингредиенты, то такой творог должен называться творожный продукт.

Вместе с тем, не всегда творог, изготовленный по ГОСТу, можно считать настоящим. Среди наиболее частых нарушений и признаков фальсификата можно встретить:

Замещение молочного жира растительным, что считается фальсификатом. Продукт с таким ингредиентом должен называться творожным;

Дрожжи. Дрожжевые и плесневые грибки активно размножаются в твороге, как в благоприятной среде. В продукт они попадают при нарушении технологии и температурной обработки.

Заниженные массовая доля жира или массовая доля белка — это нарушение ГОСТа;

Несоответствие по КОЕ;

Бактерии группы кишечной палочки. Они попадают в творог при нарушении технологии производства и могут нанести серьезный вред здоровью;

Фосфатаза. Наличие в твороге этого компонента означает, что применялось недопастеризованное сырье, то есть пастеризация проходила при неправильной температуре или в пастеризованный продукт добавили сырое сырье;

Крахмал — простой углевод с высоким гликемическим индексом. Его добавляют в продукт для массы и густоты;

Консерванты добавляют для увеличения срока годности и для предотвращения размножения плесени и дрожжей. Запрещены ГОСТом.

По итогам проверки некачественным признали творог с массовой долей жира 5 % торговой марки «Фермерская продукция» (ООО «Молочная линия», Красноярск). В нем специалисты нашли растительный жир, наличие дрожжей — превышение в 150 раз, заниженную массовую долю жира — до 1 % при норме не менее 5 %, а также кишечную палочку и фосфатазу.

Также проверку не прошел творог с массовой долей жира 5 % торговой марки «Енисей Молоко» (ООО «Рассвет», Красноярский край). В нем найден растительный жир, занижена массовая доля белка — до 4,97 % при норме не менее 16 %, завышена массовая доля жира — 40 % при норме не более 5 %. Также в составе не указан консервант — сорбат калия, который не предусмотрен ГОСТом. Продукт признан фальсификатом.

Нарушения найдены и в твороге с массовой долей жира 9 % торговой марки «Простоквашино» (АО «Данон Россия», Тюменская область). В продукте обнаружили дрожжи — превышение в 1,9 раза, а также заниженную массовую долю жира — до 7 % при норме не менее 9 %. Проверку на качество также не прошел творог «Деревенский отборный» с массовой долей жира 9 % торговой марки «Домик в деревне» (АО «ВБД», Уфа). Специалисты нашли в продукте превышение дрожжей в 67 раз, заниженный показатель КОЕ — 7,5х10*3 КОЕ/г при норме не менее 1х10*6 КОЕ/г — занижено в 133 раза.

Нарушения нашли в твороге «Рассыпчатый» с массовой долей жира 9 % торговой марки «Президент» (ОАО «Ефремовский маслосыродельный комбинат», Тульская область, по заказу ЗАО «Лакталис Восток»). В твороге найдены дрожжи — превышение в 150 раз, заниженный показатель КОЕ — 2,4х10*3 КОЕ/г при норме не менее 1х10*6 КОЕ/г — занижено в 417 раз.

«Кишечная палочка, любые дрожжи, грибы, а иначе — плесень, все это негативно отражается на здоровье, и может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, к инфекционным заболеваниям, дисбиозам. И такой творог действительно получается вредным», — отмечает эндокринолог и репродуктолог Светлана Сыромятникова.

В рамках добровольной сертификации успешно прошли экспертизу и одобрены Ассоциацией «Енисейский стандарт»:

Творог «Традиция» обезжиренный, 5 % и 9 % (торговая марка «Село родное»);

Творог «Дальний хутор» 2 %, 5 %, 9 % (торговая марка «Семенишна»);

Творог нежирный торговой марки «Из Березовки»;

Творог 2 % торговой марки «Исток».

«Внутренними регламентами Ассоциации предусмотрена регулярная проверка качества производимых продуктов. Такие проверки мы проводим не реже двух раз в год. Поэтому в качестве продуктов, отмеченных знаком „Одобрено Енисейский стандарт“, мы уверены на 100 %», — рассказал руководитель Ассоциации Сергей Новиков.

Подробную информацию по исследованию творога, «черный список» и список натуральных и полезных продуктов можно найти на сайте Ассоциации www.eniseystandart.ru и в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Качественные и полезные продукты можно всегда приобрести в сети «Командор» и «Аллея».