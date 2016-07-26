В красноярских магазинах нашли ненастоящий сыр

Сыры из красноярских магазинов не прошли проверку на фальсификат. Четыре из девяти закупленных образцов «Российского» и «Голландского» сыра по итогам исследований признаны подделкой.

Проверку наиболее популярных у жителей Красноярского края сыров провела Ассоциация сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли «Енисейский стандарт» совместно со специалистами «Красноярского ЦСМ».

Среди образцов, успешно прошедших проверку, три образца участника Ассоциации «Енисейский Стандарт» — ООО «Саянмолоко», сыры «Голландский», «Российский», произведенные под торговой маркой «Семёнишна».

Проверку на качество не прошли сыры, в которых выявлено наличие растительного жира. Это говорит о том, что производитель вместо сыра предлагает покупателю сырный продукт. «Если сравнить стоимость сыра и сырного продукта, то получится, что нам с вами предлагают взять более дешевую подделку по цене оригинала. Если средняя цена сыра примерно 550 руб/кг, то сырный продукт стоит в пределах 240-280 руб/кг. То есть в который раз производители залезли к нам в карман. А про пользу такого „сыра“ говорить не приходится, ведь определяется только наличие растительного масла, а не его происхождение. Это может быть как подсолнечное, так и пальмовое», — говорят эксперты.

Еще в одном образце обнаружена заниженная массовая доля жира, в двух образцах найдены бактерии группы кишечной палочки.

Чтобы защитить себя от некачественного продукта, специалисты рекомендуют смотреть состав. Настоящий сыр производится из молока с добавлением сычужных ферментов, заквасок и иногда натуральных красителей. Если же покупатель приобретает сыр уже нарезанным, то стоит обращать внимание на ценник. Например, в сети супермаркетов «Командор» и «Аллея» состав продукта можно узнать на обратной стороне ценника.

Кроме того, определить наличие в сыре растительного жира можно после покупки. Необходимо отрезать небольшой кусочек сыра и оставить его на воздухе. Если на нем выступят капли масла, значит продукт является подделкой. Также эксперты рекомендуют покупать сыр от местных производителей, которые прошли сертификацию и отмечены знаком «Одобрено Енисейским стандартом».

Кроме «Российского» и «Голландского» сыра марки «Семёнишна», знак качества получили сыры «Витязь» и «Шушенский», а также сыры «Адыгейский», «Буковинский» и «Качкавал» торговой марки «Село Родное».

«Как только мы с Красноярским ЦСМ находим подделку, включаются сразу три механизма противодействия фальсификату. Первое — мы обращаемся в органы Роспотребнадзора и в торговые сети с заявлением о выявленных нарушениях. Второе — мы оповещаем о „находках“ самих производителей с предложением исправить ситуацию. Ну и третье, наверное, самое важное — мы даем информацию о фальсификате всем покупателям. И в этот момент каждый житель края начинает „рублем голосовать“ против недобросовестных производителей. Нам кажется, что отказ от покупки фальсификата — наиболее эффективная мера воздействия на производителя подделки», — рассказал руководитель Ассоциации Сергей Новиков.

Результаты экспертизы уже опубликованы на сайте eniseystandart.ru. Найти и приобрести качественный «Российский» и «Голландский» сыр, маркированный региональным знаком качества «Одобрено Енисейским стандартом», можно в супермаркетах «Командор» и «Аллея».

«Заходите на сайт Ассоциации www.eniseystandart.ru. Там всегда можно найти информацию как о проверенных продуктах, так и о фальсификатах. И на сайте, и в наших группах в соцсетях так же можно оставить свои пожелания по проверке тех или иных продуктов», — добавил Сергей Новиков.

Программа проверок «Енисейского Стандарта» продолжается, в ноябре Ассоциация намерена проверить творог и сливочное масло.

Ассоциация просит неравнодушных жителей края делиться информацией о предполагаемых некачественных продуктах. Свои обращения или фото/видео материалы можно присылать на электронную почту enisey_standart@mail.ru или публиковать на официальных аккаунтах «Енисейского стандарта» во «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive.