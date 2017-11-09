Четверть красноярцев боится увольнения

Жители Красноярска стали более пессимистично оценивать ситуацию на рынке труда. К такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter. Специалисты исследовали ожидания красноярцев на рынке труда в 4 квартале 2017 года и выяснили, что настроение снизилось по сравнению с прошлым кварталом.

Лучше других себя ощущают сотрудники, занятые в индустрии красоты и спорта, консультанты и специалисты по продажам. Наименее уверенно себя чувствуют представители банковской сферы и высший менеджмент.

Как показали результаты опроса, 25% сотрудников опасаются увольнения с текущего места работы. 34% опрошенных считают, что их точно не уволят. Больше всего лишиться работы боятся представители банковской сферы и страхования.

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В конце года соискатели очень скептически настроены на поиск нового места работы: 70% уверены, что сделать это сложно. Только 2% считают, что очень легко найдут новую должность. Самыми пессимистичными оказались топ-менеджеры и журналисты.

Специалисты HeadHunter подчеркнули, что далеко не все соискатели готовы снижать свои зарплатные ожидания, чтобы сохранить работу или гарантировано получить новую.