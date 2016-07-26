Неисправный автобус на буксире смял железный заборчик в Советском районе

Неисправный автобус, который буксировал КАМАЗ, сбил несколько секций железного забора в Советском районе Красноярска. Фотографиями в социальных сетях поделились очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня около десяти часов утра на ул. Октябрьская, 2, в районе рынка. Неисправный автобус маршрута № 99 тащил за собой на жесткой сцепке грузовик КАМАЗ, но на повороте водитель не справился с управлением. Автобус въехал на газон и сбил несколько секций железного забора.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что аварию уже оформили. Водителю автобуса выписали штраф за повреждение забора — ему предстоит оплатить причиненный ущерб из своего кармана.