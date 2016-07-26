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Неисправный автобус на буксире смял железный заборчик в Советском районе
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Неисправный автобус на буксире смял железный заборчик в Советском районе

9 ноября 12:58
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Неисправный автобус, который буксировал КАМАЗ, сбил несколько секций железного забора в Советском районе Красноярска. Фотографиями в социальных сетях поделились очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня около десяти часов утра на ул. Октябрьская, 2, в районе рынка. Неисправный автобус маршрута № 99 тащил за собой на жесткой сцепке грузовик КАМАЗ, но на повороте водитель не справился с управлением. Автобус въехал на газон и сбил несколько секций железного забора.

На повороте водитель автобуса не справился с управлением и выехал на газон
Фото: vk.com/kraschp
Автобув выбил несколько секций пешеходного ограждения, а одну из них завязал в узел
Фото: vk.com/kraschp
Причиненный ущерб будет оплачивать водитель неисправного автобуса
Фото: vk.com/kraschp

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что аварию уже оформили. Водителю автобуса выписали штраф за повреждение забора — ему предстоит оплатить причиненный ущерб из своего кармана.

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