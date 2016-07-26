Красноярки не торопятся заводить детей

Жительницы Красноярского края стали позже рожать. К таким выводам пришли специалисты Красноярскстата, проанализировав средний возраст женщин при рождении детей.
Как уточнили Newslab.ru, речь идет не о первом ребенке, а в целом о возрасте рожающих женщин: «Это средний показатель».
Согласно данным исследования, в 2016 году жительницы городов края становились мамами в 29 лет, в то время как женщины из сельских территорий рожали ближе к 27 годам. На год младше красноярские мамы были в 2011 году: тогда горожанки рожали в 28, а селянки — почти в 26 лет.
За 16 лет средний возраст матерей увеличился почти на 4 года: в 1990 году красноярки в городах рожали в 25,5 лет, в поселках мамы были чуть младше 25 лет.
По мнению главного врача Красноярского перинатального центра (ул. Академика Киренского, 2а/1) Андрея Павлова, поздние роды связаны с тем, что женщины сперва хотят построить карьеру и обеспечить себя необходимым имуществом (купить квартиру и машину).
Он раскритиковал красноярок за поздние роды и подчеркнул, что они рожают максимум одного ребенка. По мнению врача, это усугубляет демографическую ситуацию в крае.
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