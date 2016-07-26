Школа молодых мам и «бега в ползунках»: в Красноярске пройдет ярмарка детских товаров

С 10 по 12 ноября в МВДЦ «Сибирь» пройдет Ярмарка детских товаров. Она объединит выставку-продажу детских вещей и принадлежностей для будущих мам, а также большую обучающую и развлекательную программу для родителей и малышей. Здесь пройдут семейный фестиваль, школа будущих мам и соревнования по бегу в ползунках.

На большой ярмарке детских товаров всем необходимым смогут запастись как будущие, так и молодые родители. Например, можно найти красивый конверт на выписку из роддома, купить малышу обновку, выбрать коляску и даже обменять старое детское автокресло на новое. Будущие мамы также смогут приобрести необходимые для себя товары — специальную одежду, сумки, средства по уходу, принадлежности для роддома.

Будет работать молочная кухня, а также настоящая фермерская лавка. Только в эти три дня красноярцы смогут купить свежее и натуральное козье молоко, сыры, творог и другую молочную продукцию для своих детей, не выезжая за город.

Для гостей пройдут театрализованные представления от детских студий, выступления фокусников и танцоров. Для детей проведут мастер-классы по фехтованию, актерскому мастерству, рисованию.

В рамках ярмарки состоится большой фестиваль от мастерской семейных событий Mom’s Bazaar, который организуют инициативные мамы Красноярска. Они откроют на ярмарке масштабный second hand с детскими вещами, изделиями ручной работы и игрушками. Особенностью фестиваля станет детский буккроссинг — с обменом детскими сказками, книгами по психологии и воспитанию детей. Запланированы интересная развлекательная программа, игровые зоны, мастер-классы для детей и взрослых.

Каждый день будет работать «Школа молодых мам»: здесь профессиональные педиатры, детские и перинатальные психологи, фитнес-тренеры будут проводить полезные лекции и мастер-классы для тех, кто готовится стать родителями. Программа и перечень тем обширный: сохранение грудного вскармливания, дыхательная гимнастика и йога для беременных, совместный фитнес для мам и малышей, правильное питание и формирование иммунитета ребенка, укрепление здоровья и много другое.

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12 ноября с 9:00 до 12:30 пройдет общегородское соревнование по «бегу в ползунках». В этом году ожидается рекордное число маленьких участников — подано более 250 заявок. Маленькие спортсмены будут состязаться в шести возрастных категориях — от 7 месяцев до 3 лет. В зависимости от возраста детям предстоит пробежать или проползти дистанцию от 10 до 15 метров.

В этом году Ярмарка детских товаров впервые пройдет одновременно с выставкой животных «Зоомир». Здесь можно посмотреть на сотни кошек и собак самых редких пород, побывать в контактном зоопарке и посмотреть на танцы с собаками.

Ярмарка пройдет с 10 по 12 ноября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).