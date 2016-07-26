Дайджест Newslab.ru: Бунтари, петарды и бургеры

Трое красноярцев с петардами и ножами хотели устроить массовые беспорядки в Москве. Почитайте, как ловили этих негодяев!

«Бездонная черная пропасть»: что делать, если у вас депрессия? Депрессия: давай поговорим« — девиз и тема годовой кампании ВОЗ в 2017 году. От этого заболевания во всем мире страдает более 300 миллионов человек. Ежегодно около 800 000 человек погибают в результате самоубийства — второй по значимости причины смерти среди людей в возрасте 15-29 лет. С помощью врача мы разобрались, что такое депрессия, как ее определить и вылечить.

ПАПА’S beer garage: всё, кроме бургеров. Если говорить исключительно о еде, то с самого открытия ПАПА’S beer garage запомнился гостям затейливыми бургерами и мясным изобилием. Справедливости ради, сочными котлетами в пышных булочках и отрубами мраморной говядины меню не ограничивается. Я выбрала шесть любопытных блюд из основного меню и готова рассказать о них.

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