В Красноярске на месте автостоянки высадили сосны

На улице Молокова в Красноярске на месте бывшей автостоянки посадили 100 крупномерных сосен, сообщили в пресс-службе городской администрации. Деревья появились между домами № 66 и 64 в рамках проекта компенсационных посадок.

Еще несколько дней назад это место незаконно занимали платные автостоянки. Самовольные парковки не раз сносили, однако через некоторое время они снова возникали на освобожденных площадях.

«Нам стоянки доставляли большие неудобства. Постоянная антисанитария, грязь, автохлам, туалеты. Это совсем не тот вид из окна, который мы хотели бы видеть. Когда узнали, что здесь будет зелёный уголок, то очень обрадовались. Теперь у нас будет красиво и чисто», — рассказала жительница дома № 66 Ольга Михайлова.

Перед посадками рабочие демонтировали незаконные стоянки, вывезли автохлам, собрали 72 кубометра мусора и выравняли территорию. Теперь у местных жителей появилась собственная аллея из крупномерных пышных сосен.