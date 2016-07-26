Мэр уволил Игоря Титенкова

Глава Красноярска Сергей Ерёмин уволил руководителя департамента городского хозяйства Игоря Титенкова. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Новый глава города подписал распоряжение, по которому Титенков уходит в отпуск с последующим увольнением. Согласно документу, он должен уйти с 16 ноября 2017 года.

О том, что руководитель департамента горхозяйства покинет свой пост, стало известно 5 ноября, когда и.о. первого заместителя главы Красноярска Владислав Логинов заявил, что «не предусматривает работу Титенкова в новом штатном расписании департаментов».

Работа департамента, которым Титенков руководил с 2013 года, не раз вызывала нарекания у красноярцев: жители постоянно жаловались на то, что асфальт в городе укладывают в дождь и неоднократно портили свои автомобили на городских дорогах, за состояние которых отвечает одно из подразделений департамента городского хозяйства.

Этим летом непонимание горожан встретила масштабная замена бордюрного камня на городских дорогах, а наибольшее недовольство жителей вызвал ремонт проспекта Мира, который до сих не завершен.

Добавим, в социальных сетях красноярцы предполагают, что в скором времени Титенкову подыщут новую должность.