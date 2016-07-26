В Покровке лихач протаранил колодец и смял два автомобиля

В микрорайоне Покровка Красноярска произошло ДТП с участием 3 автомобилей. Об инциденте в социальных сетях рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, автомобиль Toyota двигался по улице Чернышевского в сторону улицы Степана Разина. Около дома № 35 по улице Чернышевского машина врезалась в канализационный колодец на обочине. По словам очевидцев, автомобиль двигался с большой скоростью.

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После столкновения с колодцем машину отбросило на автомобили, припаркованные перед домом. Повреждения получили стоявшие Toyota и SsangYong.

Как сообщили очевидцы, водитель Toyota был трезв. В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что люди в ДТП не пострадали.

В комментариях к посту в социальной сети красноярцы резко осудили водителя за высокую скорость в черте города: «Из-за таких во всем частном секторе родители боятся детей со двора выпускать!»