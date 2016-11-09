Красноярский водитель дважды попал в ДТП на одном перекрестке (видео)

Красноярский водитель за два часа попал в два ДТП на одном перекрестке. Курьезный случай произошел сегодня на пересечении улицы Профсоюзов и проспекта Мира, рядом с Красноярским музыкальным театром (проспект Мира, 129).

Видеозапись обоих инцидентов с камеры уличного видеонаблюдения опубликовали в социальной сети. На кадрах видно, что автомобиль Nissan двигался по улице Профсоюзов и перед перекрестком начал перестраиваться, чтобы повернуть на проспект Мира. В это время его слева обогнал грузовик, который задел автомобиль. Nissan доехал до перекрестка и остановился, из него вышел мужчина.

Через два часа пострадавший автомобиль продолжал стоять на месте и снова попал в ДТП.

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Его задела красная Toyota, которая столкнулась с автомобилем Lada на этом же перекрестке. Кроме того, Toyota врезалась в столб уличного освещения.

В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что в ни в одном ДТП люди не пострадали.

В комментариях к посту в социальной сети очевидцы аварии рассказали, что за рулем Toyota была автоледи. Также красноярцы резко осудили участников ДТП за несоблюдение правил дорожного движения.