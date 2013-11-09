Молодой человек протаранил патрульный автомобиль ГИБДД

В Березовском районе Красноярского края произошло ДТП с участием патрульной машины автоинспекторов. Фотографии с места ДТП опубликовал очевидец в социальной сети.

Как рассказали в ГИБДД Newslab.ru, столкновение произошло возле села Вознесенка в Березовском районе Красноярского края. По предварительным данным, молодой человек за рулем автомобиля Honda не справился с управлением и врезался в патрульную машину, которая стояла на обочине. В ГИБДД пояснили, что автоинспекторы находились при исполнении, обеспечивали безопасность дорожного движения.

Водитель Honda был трезв, в результате столкновения никто не пострадал.

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«По факту ДТП назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям сотрудников ДПС. По предварительным данным, вины полицейских в данной аварии не усматривается», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Виновника аварии установят в результате проверки.