В Красноярске нашли 3 заправки с хорошим бензином

Красноярские общественники совместно с представителями министерства промышленности, энергетики и торговли края проверили топливо на городских заправках. 1 ноября на анализ взяли пробы бензина и дизельного топлива на четырех АЗС, расположенных в Советском районе и микрорайоне Солнечный. Исследования проводили в лаборатории «Красноярскнефтепродукта», которая аккредитована Росстандартом. Результаты анализа топлива опубликовали накануне, 9 ноября.

На заправке «Сибойл» (ул. Дудинская, 1а, Советский район) представители комиссии взяли образец бензина марки АИ-92. Согласно результатам лабораторных исследований, топливо не соответствует установленным нормам: в нем обнаружили превышение массовой доли серы почти в 10 раз. Кроме того, октановое число бензина не соответствовало заявленному: по нормам должно быть 92,0, а во взятом образце оказалось 89,1. Дизельное топливо на этой заправке членам комиссии отказались продавать.

На АЗС Techno, расположенной на ул. Славы, 1/2 (микрорайон Солнечный) на анализ взяли бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Оба образца эксперты лаборатории признали качественными.

Материалы по теме Цены на бензин в Красноярске оказались выше средних по СФО

Также члены комиссии проверили ещё две заправки в Солнечном. На АЗС «Регион 24» (ул. Славы, 2а) на анализ взяли бензин марки АИ-95 и дизельное топливо. На одноименной заправке, расположенной по адресу: площадка Гаражная, 18 ст1, на проверку взяли бензин марки АИ-98 и дизельное топливо. Эта заправка находится за границей микрорайона, территория относится к Емельяновскому району Красноярского края.

По результатам лабораторных исследований бензин с обеих АЗС признали качественным, а в обоих образцах дизельного топлива обнаружили превышение массовой доли серы.