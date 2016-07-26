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В Красноярске нашли 3 заправки с хорошим бензином
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В Красноярске нашли 3 заправки с хорошим бензином

10 ноября 13:22
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Красноярские общественники совместно с представителями министерства промышленности, энергетики и торговли края проверили топливо на городских заправках. 1 ноября на анализ взяли пробы бензина и дизельного топлива на четырех АЗС, расположенных в Советском районе и микрорайоне Солнечный. Исследования проводили в лаборатории «Красноярскнефтепродукта», которая аккредитована Росстандартом. Результаты анализа топлива опубликовали накануне, 9 ноября.

На заправке «Сибойл» (ул. Дудинская, 1а, Советский район) представители комиссии взяли образец бензина марки АИ-92. Согласно результатам лабораторных исследований, топливо не соответствует установленным нормам: в нем обнаружили превышение массовой доли серы почти в 10 раз. Кроме того, октановое число бензина не соответствовало заявленному: по нормам должно быть 92,0, а во взятом образце оказалось 89,1. Дизельное топливо на этой заправке членам комиссии отказались продавать.

АЗС «Регион24» на площадке Гаражной
Фото: Егор Фролов
Бензин марки АИ-98 с этой заправки признали качественным
Фото: Егор Фролов
А дизельное топливо — нет
Фото: Егор Фролов
АЗС «Регион24» на ул. Славы 2а
Фото: Егор Фролов
Бензин марки АИ-95 с этой заправки признали качественным
Фото: Егор Фролов
Дизельное топливо снова не прошло проверку
Фото: Егор Фролов
Заправка «Сибойл» на ул. Дудинская, 1а
Фото: Егор Фролов
В бензине обнаружили нарушения
Фото: Егор Фролов
АЗС Techno на ул. Славы в Солнечном
Фото: Егор Фролов
Бензин марки АИ-92 признали качественным
Фото: Егор Фролов
Дизельное топливо также соответствует установленным нормам
Фото: Егор Фролов

На АЗС Techno, расположенной на ул. Славы, 1/2 (микрорайон Солнечный) на анализ взяли бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Оба образца эксперты лаборатории признали качественными.

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Также члены комиссии проверили ещё две заправки в Солнечном. На АЗС «Регион 24» (ул. Славы, 2а) на анализ взяли бензин марки АИ-95 и дизельное топливо. На одноименной заправке, расположенной по адресу: площадка Гаражная, 18 ст1, на проверку взяли бензин марки АИ-98 и дизельное топливо. Эта заправка находится за границей микрорайона, территория относится к Емельяновскому району Красноярского края.

По результатам лабораторных исследований бензин с обеих АЗС признали качественным, а в обоих образцах дизельного топлива обнаружили превышение массовой доли серы.

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