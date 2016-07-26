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Красноярские спасатели помогут Ижевску искать людей во взорвавшемся доме (видео)
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Красноярские спасатели помогут Ижевску искать людей во взорвавшемся доме (видео)

10 ноября 13:28
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Сто спасателей из Красноярска улетели в Удмуртию, где накануне обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

Обрушение одного подъезда панельной 9-этажки в столице Удмуртской республики Ижевске произошло вчера вечером. Сейчас известно о шести погибших, еще несколько человек считаются пропавшими без вести. Предварительной причиной происшествия пока называют взрыв бытового газа.

Момент обрушения дома в Ижевске попал на запись видеорегистратора

Видео: youtube.com канал ДЗЕН

Сегодня ночью на помощь спасателям Удмуртии отправились сто их коллег из Красноярска. Туда же направлены сотрудники МЧС из других городов России. «Для эффективного проведения поисково-спасательных работ сибирские спасатели везут два кинологических расчёта, комплекты аварийно-спасательного оборудования, световые башни, беспилотные летательные аппараты, необходимое снаряжение и имущество», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Спасатели загружают самолет

Видео: Сибирский региональный центр МЧС России

В транспортный самолет Ил-76 вместился даже автомобиль КАМАЗ со специальным оборудованием. Группировка спасателей в Ижевске увеличилась сегодня до 700 человек.

Из рухнувшего дома эвакуировали больше 100 человек. Сейчас власти республики решают вопрос с их расселением и выплатой компенсации.

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