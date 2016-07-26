Красноярские спасатели помогут Ижевску искать людей во взорвавшемся доме (видео)

Сто спасателей из Красноярска улетели в Удмуртию, где накануне обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

Обрушение одного подъезда панельной 9-этажки в столице Удмуртской республики Ижевске произошло вчера вечером. Сейчас известно о шести погибших, еще несколько человек считаются пропавшими без вести. Предварительной причиной происшествия пока называют взрыв бытового газа.

Сегодня ночью на помощь спасателям Удмуртии отправились сто их коллег из Красноярска. Туда же направлены сотрудники МЧС из других городов России. «Для эффективного проведения поисково-спасательных работ сибирские спасатели везут два кинологических расчёта, комплекты аварийно-спасательного оборудования, световые башни, беспилотные летательные аппараты, необходимое снаряжение и имущество», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В транспортный самолет Ил-76 вместился даже автомобиль КАМАЗ со специальным оборудованием. Группировка спасателей в Ижевске увеличилась сегодня до 700 человек.

Из рухнувшего дома эвакуировали больше 100 человек. Сейчас власти республики решают вопрос с их расселением и выплатой компенсации.

