«Теперь только на металлолом»: на Северном шоссе столкнулись два автомобиля

В Красноярске на Северном шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об аварии в социальной сети рассказал очевидец.

Водитель за рулем автомобиля «Жигули» двигался по Северному шоссе и решил развернуться. Во время маневра он задел автомобиль Toyota, который ехал навстречу. «Не разъехались», — прокомментировал очевидец.

В результате столкновения «Жигули» съехала в кювет. Оба автомобиля получили серьезные повреждения: у Toyota смяло капот, «Жигули» сильно повредила багажник.

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В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что люди в результате ДТП не пострадали: «Сотрудники оформили протокол на месте». В дорожной полиции добавили, что оба водителя были трезвыми.

В комментариях к посту в социальной сети красноярцы отметили, что владельцу отечественного автомобиля будет сложно восстановить машину после столкновения: «„Жигули“ теперь только на металлолом».