«Помог припарковаться»: автомобиль отбросило на парковку в результате ДТП (видео)

В Красноярске на улице Дубровинского произошло ДТП с тремя автомобилями. Авария случилась вечером, 7 ноября, около 23:00. Автомобили столкнулись около пешеходного перехода, в районе дома № 106, инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, что белый автомобиль, который движется в правом ряду, притормаживает после пешеходного перехода. В этот момент между ним и автомобилем, который движется в соседней полосе, пытается проехать ещё одна машина.

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От удара автомобиль, который двигался в правом ряду, проехал несколько метров и остановился на парковке перед зданием. Через некоторое время из него вышел человек и стал осматривать автомобили, рядом с которыми проехала его машина.

В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что в результате ДТП никто не пострадал.

Видеозапись аварии разместили в социальной сети, в комментариях пользователи осудили автомобилиста, который пытался проехать между двумя машинами.