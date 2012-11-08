>
>
«Помог припарковаться»: автомобиль отбросило на парковку в результате ДТП (видео)
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

«Помог припарковаться»: автомобиль отбросило на парковку в результате ДТП (видео)

8 ноября 9:57
12

В Красноярске на улице Дубровинского произошло ДТП с тремя автомобилями. Авария случилась вечером, 7 ноября, около 23:00. Автомобили столкнулись около пешеходного перехода, в районе дома № 106, инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, что белый автомобиль, который движется в правом ряду, притормаживает после пешеходного перехода. В этот момент между ним и автомобилем, который движется в соседней полосе, пытается проехать ещё одна машина.

Дубровинского 106. 08.11.2017

Видео: vk.com/kraschp

Материалы по теме
«Прилетело, откуда не ждали»: ВАЗ пробил забор на Дубровинского и разбил две машины

От удара автомобиль, который двигался в правом ряду, проехал несколько метров и остановился на парковке перед зданием. Через некоторое время из него вышел человек и стал осматривать автомобили, рядом с которыми проехала его машина.

В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что в результате ДТП никто не пострадал.

Видеозапись аварии разместили в социальной сети, в комментариях пользователи осудили автомобилиста, который пытался проехать между двумя машинами.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать