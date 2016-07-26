За год почти 50 тысяч жителей Красноярского края нашли постоянную работу

В первой декаде ноября в Красноярском крае трудоустроили около 2 тысяч жителей региона, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения.

Так, в Красноярске с начала месяца постоянное место работы нашли около 500 человек. Например, 17 жителей краевого центра трудоустроились в АО «НПП «Радиосвязь» на вакансии делопроизводителя, инженера-конструктора, инженера-технолога, контролера и другие.

Всего в этом году при содействии службы занятости населения работу в Красноярском крае нашли более 49 тысяч человек, в том числе порядка 12,8 тысяч незанятых жителей краевой столицы.

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Для трудоустройства жителей региона в службе занятости реализуют специальные проекты. В частности, в центре занятости населения Красноярска работает программа «Развитие эффективного сотрудничества с работодателями с целью обеспечения занятости населения». Благодаря такой программе количество граждан, трудоустроенных на постоянную работу, увеличилось на 9 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что уровень безработицы в Красноярском крае признан самым низким по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа — 0,38 %. Такой показатель специалисты связывают с ростом числа предложений для жителей края. Только в этом году в Красноярске за подбором кадров в центр занятости обратились 4,1 тысячи работодателей, заявив 41,4 тысячи вакансий постоянного характера.