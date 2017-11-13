Скорая сбила пешехода на Красрабе (видео)

В Красноярске автомобиль скорой помощи сбил пешехода, перебегавшего дорогу. Инцидент произошел напротив автосервиса на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 22/4.

Авария попала на камеру уличного видеонаблюдения, запись опубликовали в социальной сети. На кадрах видно, что автомобиль медиков двигался по проспекту с включенными маячками. В это время человек в темной одежде перебегал проезжую часть, он двигался не по пешеходному переходу. Мужчина успел пересечь половину дороги и попытался остановиться перед скорой, но автомобиль его задел.

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В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что пока данных о пострадавшем нет. Известно, что эта же бригада медиков доставила его в больницу, после чего водитель вернулся на место аварии для оформления ДТП. Сотрудники полиции продолжают работать, выясняя все обстоятельства произошедшего.

В комментариях к посту в социальной сети красноярцы крайне резко оценили поведение пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.