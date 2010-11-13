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Под Красноярском «Нива» перевернулась после столкновения с двумя иномарками
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Под Красноярском «Нива» перевернулась после столкновения с двумя иномарками

13 ноября 11:22
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Под Красноярском столкнулись три машины, врачи пытаются спасти жизнь женщины, находившейся в одной из них.

Авария, по данным очевидцев, произошла на ул. Глинки, на выезде из Красноярска в сторону пос. Березовка. Две иномарки получили серьезные повреждения, отечественная «Нива» перевернулась. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в аварии пострадали два человека. Женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу врачи, еще одному участнику ДТП медицинскую помощь оказали на месте. В каких машинах находились травмированные люди в пресс-службе не уточнили.

Авария с участием трех машин произошла на выезде из Красноярска в сторону Березовки
Фото: vk.com/kraschp
В аварию попали две иномарки и отечественная «Нива»
Фото: vk.com/kraschp
«Нива» после столкновения с двумя иномарками перевернулась
Фото: vk.com/kraschp
Виновник происшествия попытался сбежать, но его нашли
Фото: vk.com/kraschp

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Причины происшествия сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции. В пресс-службе рассказали, что виновник аварии попытался скрыться, но его нашли и вернули на место ДТП.

В комментариях красноярцы отметили, что после похолодания средняя скорость потока упала почти до 40 км/час и предположили, что кто-то из участников аварии явно превысил допустимую скорость движения.

«Сотрудники ГИБДД предупреждают автомобилистов, что при выборе скоростного режима необходимо учитывать покрытие дорожного полотна, а также выполнять маневры, только убедившись в их безопасности», — напомнили в пресс-службе.

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