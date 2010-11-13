Под Красноярском «Нива» перевернулась после столкновения с двумя иномарками

Под Красноярском столкнулись три машины, врачи пытаются спасти жизнь женщины, находившейся в одной из них.

Авария, по данным очевидцев, произошла на ул. Глинки, на выезде из Красноярска в сторону пос. Березовка. Две иномарки получили серьезные повреждения, отечественная «Нива» перевернулась. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в аварии пострадали два человека. Женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу врачи, еще одному участнику ДТП медицинскую помощь оказали на месте. В каких машинах находились травмированные люди в пресс-службе не уточнили.

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Причины происшествия сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции. В пресс-службе рассказали, что виновник аварии попытался скрыться, но его нашли и вернули на место ДТП.

В комментариях красноярцы отметили, что после похолодания средняя скорость потока упала почти до 40 км/час и предположили, что кто-то из участников аварии явно превысил допустимую скорость движения.