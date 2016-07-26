«Транснефть-Восток» реализует социальные программы

ООО «Транснефть-Восток» реализует в городах присутствия несколько образовательных программ. Также на счету компании благотворительные проекты, поддержка своих сотрудников и территорий присутствия. В Красноярском крае «Транснефть» осуществляет деятельность на производственных объектах в инфраструктуре магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет».

Одним из главных социально значимых направлений «Транснефти» являются профориентационные образовательные проекты для школьников. Для подготовки квалифицированных кадров компания тесно сотрудничает со школами в местах расположения предприятий.

«Компания „Транснефть“ активно взаимодействует с общеобразовательными организациями в местах расположения производственных объектов своих дочерних предприятий. Результатом этого сотрудничества стала корпоративная программа развития школьного образования. За счет средств компании в школах современным лабораторным и демонстрационным оборудованием будут оснащены кабинеты точных наук — физики, химии, математики. В перспективе данные меры помогут сформировать контингент абитуриентов для поступления в среднеспециальные учреждения и вузы технической направленности», — рассказывает заместитель генерального директора по общим вопросам и управлению персоналом ООО «Транснефть-Восток» Андрей Волков.

В компании отмечают, что местная молодежь, видя стабильность предприятия, ориентируется на поступление в вузы и техникумы, где обучают востребованными в нефтепроводной отрасли специальностям.

Заинтересованы в работе на объектах «Транснефти» и специалисты. Как для местных жителей, так и для приезжих компания предоставляет благоприятные для жизни и работы условия. По словам начальника отдела кадров «Транснефть-Восток» Натальи Николаевой, зачастую приезжие сотрудники не хотят покидать то место, где работают. Они остаются на постоянное место жительство: покупают жилье, заводят семьи и воспитывают детей.

«Особое значение имеет кадровая политика: поскольку „Транснефть“ — государственная компания, выполнение требований российского трудового законодательства для нас — приоритет. Сегодня в штате предприятия работают почти шесть тысяч человек. Коллектив эксплуатационников был сформирован еще на стадии строительства нефтепровода ВСТО. Подразделения предприятия располагаются в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии, Амурской области», — рассказывает генеральный директор ООО «Транснефть-Восток» Александр Пузиков.

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Особое внимание в компании также уделяют и благотворительной деятельности. «Транснефть-Восток» организует благотворительные проекты и оказывает социальную поддержку территориям пристуствия.

Отметим, Красноярский край входит в десятку крупнейших нефтедобывающих регионов России. Сегодня под контролем компании почти 2 700 километров трубопровода ВСТО, 700 километров линейной части нового нефтепровода Куюмба — Тайшет, перекачка нефти ведется на 19 нефтеперекачивающих станциях. До конца этого года «Транснефть-Восток» введет в эксплуатацию три новые станции на ВСТО и еще три — к 2020 году.