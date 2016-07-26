Снег поставил Красноярск в многокилометровые пробки

В Красноярске выпавший за ночь снег спровоцировал заторы на дорогах.

Как сообщают жители города, утром пробки наблюдались практически во всех районах города. Сложно было выехать в город из Октябрьского и Железнодорожного районов — машины на ул. Копылова и ул. Михаила Годенко стояли от перекрестка с пр. Свободный. Движение по проспекту также было затруднено. Заторы наблюдались на ул. Маерчака, ул. Караульная, ул. Шахтеров, ул. Партизана Железняка, ул. Авиаторов, а также на пр. Металлургов.

Обстановка на правом берегу была немного полегче — небольшие заторы на ул. Александра Матросова, в районе Октябрьского моста и в районе КрасТЭЦ. В 9 часов утра сервис «Яндекс.Пробки» показывал 9 баллов, сейчас уровень снизился до 6 баллов.

По данным пресс-службы ГИБДД никаких серьезных аварий в городе не было. На дорожную обстановку сильно повлиял снежный накат, который за ночь образовался на дорогах. Сотрудники дорожной полиции призвали красноярцев к осторожности и взаимному уважению во время управления транспортным средством.