Таксиста занесло на опасном перекрестке (видео)

Минувшей ночью на правобережье Красноярска произошло ДТП с участием двух автомобилей. Машины столкнулись около полуночи на перекрестке улицы Мичурина и переулка Тихий. Фотографии и видеозапись инцидента с камеры уличного наблюдения опубликовали в социальной сети.

На кадрах видно, что белый автомобиль движется по улице Мичурина, и перед пешеходным переходом его заносит. Машина несколько метров проезжает боком и врезается в автомобиль, стоящий рядом со зданием № 3в по ул. Мичурина.

На опубликованных в социальной сети фотографиях видно, что на белом автомобиле есть несколько наклеек с логотипом такси. Пользователи предположили, что водитель сотрудничал с фирмой такси и спешил выполнить заказ.

Также красноярцы отметили, что на этом участке дороги часто происходят аварии: «Место загадочное, даже в сухую погоду уносит машины».

В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что люди в ДТП не пострадали, участники столкновения оформили протокол самостоятельно.