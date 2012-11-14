Суд решил оставить организаторов незаконного казино в Красноярске на свободе

Двух красноярцев признали виновными в организации незаконной игорной деятельности, но приговорили лишь к условному заключению. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

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Казино располагалось в Октябрьском районе Красноярска на ул. Вильского, в подвальном помещении жилого дома. Организаторы бизнеса установили там игровые столы, заготовили карты и фишки для обмена и наняли крупье. Незаконное казино нашли сотрудники управления экономической безопасности краевой полиции и провели там «проверочную закупку».

В незаконном проведении азартных игр обвинили двух жителей Красноярска. В их отношении возбудили уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.171.2 УК РФ. Суд решил не отправлять их в колонию, назначив наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год. Кроме того, каждый из мужчин заплатит 150 тыс. рублей штрафа. Стоит отметить, что максимальный штраф по этой статье составляет 1 млн рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.