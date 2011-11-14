«Даже МЧС вызвали»: на правобережье столкнулись трамвай и автобус

В Ленинском районе Красноярска при ДТП с участием автобуса и трамвая пожилая женщина получила травму.

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Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, авария произошла на перекрестке ул. Волжская с ул. Спортивная. Автобус маршрута 92 не успел затормозить перед путями и врезался в трамвай. От удара маршрутку развернуло. Пострадала, по данным дорожной полиции, только одна пожилая женщина. На место происшествия приехали сотрудники МЧС. На фотографиях очевидцев видно, что они помогают врачам скорой помощи погрузить кого-то на носилки.

В комментариях к снимкам молодая женщина, предположительно, кондуктор автобуса рассказала, что пострадавших двое — женщина и бабушка. Еще один человек во время аварии разбил свой ноутбук и тоже планирует предъявить претензии. Авария, по ее словам, произошла из-за того, что водитель попал в пробку, а затем пытался успеть ликвидировать отставание.

«Скользко. У нас время. До остановки „Столовая“ надо по ГЛОНАССу успеть. Затянулся на „Шинном мосту“, поэтому торопился. Повернул, пытался затормозить перед трамваем, а его повело», — объяснила женщина причину ДТП.

Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.