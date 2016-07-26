Красноярские маршрутки поедут быстрее к 2020 году

Красноярские чиновники планируют, что к 2020 году скорость движения городского общественного транспорта увеличится на 2 % — до 20,3 километров в час. Такие данные приведены в муниципальной программе «Обеспечение пассажирских перевозок» на 2018-2020 годы.

Сейчас красноярские автобусы ездят со средней скоростью 19,9 км/ч. Этот показатель непрерывно падает с 2012 года — раньше скорость достигала 20,7 км/ч.

Чиновники связывают падение скорости общественного транспорта с увеличением количества личных автомобилей. Также, по мнению авторов программы, на скорость городского общественного транспорта повлиял дорожный ремонт. В 2017 году ремонтировали основные городские магистрали, и красноярцы жаловались на то, что много времени простаивают в пробках.

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В 2018 году масштабный ремонт дорог в городе продолжится, поэтому скорость общественного транспорта не вырастет. Чиновники ожидают, что быстрее красноярские маршрутки поедут в 2019 году, когда будет завершен ремонт центральных улиц и закончат строить съезд с 4-го моста на ул. Волочаевскую.

По мнению чиновников, в Красноярске необходимо вводить выделенные полосы для общественного транспорта, чтобы его скорость движения увеличивалась.