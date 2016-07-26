Руководителя УДИБ Красноярска оштрафовали антимонопольщики

Руководитель Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Сергей Маркатюк заплатит 80 тыс. рублей за самовольное изменение порядка оплаты муниципальных контрактов. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

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Сотрудники надзорного ведомства продолжают рассказывать о нарушениях, которые мэрия Красноярска и подведомственные ей структуры допустили при ремонте городских дорог в этом году. Сегодня в прокуратуре официально подтвердили то, что заказчик дорожного ремонта незаконно изменил порядок оплаты выполненных работ. Сергей Маркатюк заключил 7 дополнительных соглашений, которые позволили оплачивать работу подрядчика ежемесячно. При заключении контракта оговаривалась оплата работ по факту их выполнения.

«Изменение существенных условий, в том числе порядка оплаты, является недопустимым. Подобные изменения не позволяют должным образом контролировать выполнение работ и применять к заказчику меры ответственности», — отметили в прокуратуре, пояснив, что речь идет о работах в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном, Советском, Ленинском, Кировском и Свердловском районах города, а также на улицах Норильская и Елены Стасовой на участке от ул. Лесопарковой до поворота к кластеру «Радуга».

По каждому нарушению в отношении руководителя УДИБ возбудили дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. Четыре из них Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю уже рассмотрело, три еще ждут своей очереди. Пока штраф, который должен заплатить Сергей Маркатюк составляет 80 тыс. рублей — по 20 тыс. рублей за каждое нарушение.

Это не первый штраф, назначенный руководителю УДИБа антимонопольщиками — за аналогичное нарушение Сергея Маркатюка уже штрафовали на 40 тыс. рублей. Глава города Сергей Ерёмин заявил, что не планирует продлевать с ним контракт.