В Красноярске покажут киноверсии лучших постановок российских театров

В Красноярске состоялась презентация федерального проекта «Театральная Россия». В его основе лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в режиме прямой трансляции и записи. Первым спектаклем, который показали в Красноярске, стал «Дядюшкин сон» Московского академического театра имени Владимира Маяковского, его можно было увидеть 13 ноября в кинотеатре «Киномакс-Планета».

На данный момент в проекте участвуют 120 городов. Генеральный продюсер проекта «Театральная Россия» Эльмира Щербакова подчеркнула: «Для меня очень важна наша русская драма — это настоящее богатство. Мы показываем киноверсии спектаклей, которые делают не только молодые кинорежиссеры, мы уже пригласили Кончаловского, который снимет нам два спектакля. Это не обычные трансляции, а интерпретации живых спектаклей через сердце живых режиссеров». Также она выразила надежду, что это привлечет новую публику в кинотеатры.

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Любовь Руденко рассказала о проекте: «Это возможность для тех, кто не может приехать в Москву и посмотреть спектакли. Даже на пленке — это живое творчество. Когда на сцене живые артисты, вы получаете в зале живые эмоции, а они будят в вас чувства, энергию». Она отметила, что спектакли снимаются при зрителях, одновременно несколькими камерами, с крупными планами, поэтому у зрителя в кино создается ощущение, будто он сидит в театре на первом ряду.

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«Театральная Россия» будет формировать репертуар как у театра — в месяц планируется показывать 4 спектакля: 2 детских и 2 взрослых. Уже в декабре красноярцы смогут увидеть постановку «Сирано де Бержерак» Московского губернского театра (режиссер Сергей Безруков). Расписание будет появляться на сайте проекта и на сайте кинотеатра «Киномакс-планета».

Отметим, в проекте примет участие Красноярский театр оперы и балета — три его спектакля будут отсняты и показаны по всей стране. Это пообещали сделать к концу театрального сезона.

В планах проекта — создать большую театральную библиотеку. Уже сейчас отснято около 30 спектаклей ведущих театров страны, которые в будущем сможет увидеть любой желающий.

Проект «Театральная Россия» создан и реализуется благотворительным фондом «Мир и гармония» под руководством Эльмиры Щербаковой при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, региональных и областных администраций.