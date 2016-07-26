Театры Красноярска остались без «Золотой маски»

Российская национальная премия «Золотая маска» объявила номинантов 2018 года за сезон 2016-2017. Среди них в этот раз не оказалось ни одного театра Красноярска.

Отметим, несколько красноярских спектаклей попали в long List «Самые заметные спектакли сезона 2016-2017 по мнению экспертного совета». Это спектакли «Зеленая птичка» ТЮЗа, «Леонид Андреев. Дни нашей жизни» и «Преступление и наказание» Драматического театра им. А.С. Пушкина, «Мелкий бес» Театра кукол, «Кавказский пленник» Театра оперы и балета и «Мертвые души» Музыкального театра.

Спектакль «Лесосибирск ЛОЙС» в постановке Радиона Букаева Лесосибирского городского драматического театра «Поиск» выдвинут в номинации «Эксперимент». Несколько спектаклей театров края также вошли в long List — «Екатерина Ивановна» и «Последние дни» Минусинского драматического театра, «Жди меня... И я вернусь» норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского, «Пацанские рассказы» Каннского драматического театра.

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Напомним, в прошлом году «Биндюжник и Король» ТЮЗа выиграл в двух номинациях: стал лучшим спектаклем в номинации «оперетта-мюзикл», Роман Феодори получил премию за лучшую работу режиссера в оперетте-мюзикле. А актер Драматического театра Шарыпово Хольгер Мюнценмайер получил премию за лучшую мужскую роль второго плана в драме за спектакль «Жили-были». Всего красноярские театры получили 11 номинаций премии, краевые театры —10.

Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства.