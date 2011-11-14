Красноярские супруги обманули своих клиентов на 18 млн рублей

В Красноярске перед судом предстанут владельцы мебельного салона, которых обвиняют в особо крупном мошенничестве. Они получили от своих клиентов больше 18 млн рублей и присвоили их.
Как рассказали Newslab.ru в полиции, владельцами мебельного салона, расположенного в Октябрьском районе Красноярска, являлись 46-летние супруги. С февраля 2014 года по июль 2016 года они принимали от своих клиентов заказы на поставку дорогой итальянской мебели и аксессуаров. Хозяева салона требовали, чтобы клиенты вносили предоплату от 70% до 100%, однако мебель им так и не привезли.
За 2,5 года злоумышленники получили от красноярцев и присвоили больше 18 млн рублей. Всего от их действий пострадали 10 человек. Полицейские возбудили и передали в суд уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
Это не первый случай, когда красноярцы лишаются денег при заказе мебели. В декабре 2016 года аналогичным образом пострадали клиенты мебельного салона, расположенного в районе ул. Михаила Годенко. Тогда трое красноярцев полностью оплатили мебель, которую им обещали привезти из Италии, но не получили ее.