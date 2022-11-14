«Волосы дыбом»: глава города поделился впечатлениями о прогулках по Красноярску

Глава города рассказал о своих впечатлениях от прогулок по разным районам Красноярска.

В субботу, 11 ноября, Сергей Ерёмин провел выездную инспекцию в Октябрьском районе Красноярска и раскритиковал качество уборки Студгородка.

Сегодня глава города рассказал, что успел проверить не только Студгородок. Он побывал на бульваре Ботанический, на правом берегу Енисея побывал в Свердловском районе от Предмостной площади до торгового центра «Красноярье», проходил в Советском районе по ул. 9 Мая. Сейчас планирует погулять по Ленинскому району города.

«Я сейчас свои маршруты формирую таким образом: еду в какое-то место, с проверкой или просто так, выхожу и прохожу вокруг километр или полкилометра своими ногами. Еду на совещание в администрацию, вышел, пересел в автобус. Это мне дает четкое понимание того, как с точки зрения эстетики все осуществляется. Сейчас формируется общая картинка», — пояснил Сергей Ерёмин.

Глава города отметил, что во время таких «путешествий» понял, что в Красноярске есть много мест, за которые никто не отвечает.

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«Дорогу подмели, все хорошо. Дальше два метра газона, который никто никогда не пытался даже обслуживать и никто не понимает, кто за него должен отвечать, а потом забор, за которым снова чистенько. А эти два метра такие, что волосы на голове дыбом», — рассказал Сергей Ерёмин.

Градоначальник пояснил, что после таких прогулок он постарается с коллегами сформировать общий подход к уборке города, чтобы не оставалось участков, которые не имеют хозяина. Большую помощь, по его мнению, могут оказать владельцы предприятий или фирм, которые должны заниматься благоустройством расположенных рядом территорий. Такая практика уже есть в Советском районе, а также около крупных предприятий на правобережье.