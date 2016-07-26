На уборку улиц Красноярска от снега ночью выведут больше машин

Из-за снегопада в Красноярске продолжается уборка на дорогах Красноярска, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации города.

В ночь на 14 ноября на улицах краевого центра работали 54 уборочные и комбинированного типа машины. Днем их количество увеличили до 77 единиц. К ночи на дороги выведут еще больше спецтехники.

Пока идёт снег, комбинированные дорожные машины работают в режиме так называемого «дежурного прометания» проезжей части. Ночью и ранним утром, перед тем как люди поехали на работу, в городе провели профилактическую противогололёдную обработку. В первую очередь песчано-соляной смесью обрабатывались сложные участки дорог — подъемы, спуски, мостовые пролёты, участки со сложным рельефом и поворотами на улицах, где большой поток личного и общественного транспорта.

После обработки габаритные уборочные машины с проезжей части ушли, чтобы пропустить поток транспорта. На дежурстве осталась лишь часть техники, которая при необходимости сметает слой снега к обочинам дороги. Основная уборка и вывоз снега в Красноярске производится в ночную смену.

Этой зимой содержанием и уборкой города занимаются 4 предприятия: МП «САТП» отвечает за уборку основных магистралей и сложных участков улично-дорожной сети, МП «ДРСП Ленинского района» и МП «ДРСП „Левобережное“» занимаются уборкой остальных улиц города и межквартальных проездов, а сотрудники МП «УЗС» чистят пешеходные тротуары, дорожки в скверах и парках. Площадь улично-дорожной сети Красноярска — 15 010 080 кв. м.

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Для работы в осенне-зимний период в Красноярске готовы 262 единицы собственной техники. В этом году парк уборочных машин пополнился: 19 из 262 единиц — это абсолютно новые и современные уборочные машины. Они куплены в текущем году — 14 машин за счёт средств экономии и 5 машин за счёт спонсорских средств.

Контролируют спецтехнику с помощью системы ГЛОНАСС. Датчиками укомплектован практически весь городской парк специализированной техники. В Красноярске установлено 200 видеокамер на наиболее сложных участках улично-дорожной сети. Они позволяют специалистам отслеживать изменение погодных условий и оценивать дорожную ситуацию на магистральных улицах города.

Для борьбы с гололедицей и снежным накатом заготовлен месячный запас противогололёдных материалов. Закуплено 19 тонн песка, 849 тонн соли, 3 874 тонны песчано-щебеночной смеси, 330 тонн песчано-соляной смеси. В городе этой зимой организуют 8 специализированных площадок для временного складирования снега.