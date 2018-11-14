Странный светофор в центре поразил красноярцев

Жители Красноярска обратили внимание на необычную форму светофора, расположенного в центре города. Фотографии нового дорожного объекта, установленного на пересечении улиц Карла Маркса и Вейнбаума, опубликовали в социальной сети красноярцы.

«Он чётко даёт понять, что ехать на красный будет чревато эротическим приключениями», — поделился своими наблюдениями автор поста в соцсети. В комментариях красноярцы рассказали, что встречали подобный светофор в Ветлужанке, на пересечении улиц Стасовой и Чернышева.

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В департаменте городского хозяйства Newslab.ru пояснили, что такая модель светофора является одной из самых современных: «Это общемировая практика, когда светофоры висят над проезжей частью. Считается, что это хорошо влияет на безопасность: водители видят такой светофор издалека и могут заранее скорректировать манеру вождения. Это такая профилактика выезда за стоп-линию».