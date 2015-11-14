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Красноярцев позвали на краевую ярмарку продуктов
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Красноярцев позвали на краевую ярмарку продуктов

14 ноября 17:10
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С 15 по 18 ноября в Красноярске пройдет крупнейшая в регионе краевая ярмарка свежих продуктов. В МВДЦ «Сибирь» съедутся фермерские хозяйства и ведущие товаропроизводители со всего Красноярского края и других регионов России. Посетителей ожидает богатый ассортимент продукции, дегустации блюд и розыгрыши продуктовых корзин.

Участие в ярмарке примут более 100 предприятий и фермерских хозяйств из Алтайского края, Омской, Томской, Иркутской, Воронежской областей и разных районов Красноярского края — от Минусинска до Таймыра. На ярмарке представят натуральную продукцию собственного производства — мясные и молочные изделия, северную рыбу и икру, соленья, дикоросы, хлебобулочные и кондитерские изделия. Особенностью ярмарки является то, что все представленное изобилие продуктов можно пробовать.

Посетители смогут продегустировать и купить необычные деликатесы, такие как: мясо дикого кабана, мясо северного оленя, юколу — сушено-вяленую северную рыбу, свежемороженую рыбу и рыбу холодного копчения, «колбасный хлеб» и другие фермерские изыски.

Молочную продукцию на ярмарке презентуют не менее 8 крупнейших производителей. В их числе «Саянмолоко», «НарадА», «Село родное» и другие. Кроме того, молоко, сыры, творог и деревенскую сметану привезут краевые фермеры. Впервые участие в выставке примут такие крупные изготовители, как АО «Свинокомплекс «Красноярский», АО «Шушенская птицефабрика», ЗАО «Искра» (Ужур). Только на ярмарке красноярцы смогут приобрести всю продукцию по ценам производителей.

В Красноярске откроется краевая ярмарка свежих продуктов
Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
Красноярцы смогут купить на ярмарке рыбу и рыбные продукты
Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
Будет представлен большой ассортимент грибов...
Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
...икры
...а также овощей и фруктов.
Прямо на ярмарке будет установлена медогонка
Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
Запланирована большая концертная программа
Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
Запланирована большая концертная программа
Фото: ВК «Красноярская ярмарка»

Традиционно на ярмарке предложат большой ассортимент свежего меда. На выставку его привезут с частных пасек Красноярского и Алтайского краев и даже Воронежской области. Посетители смогут приобрести 100 % натуральный мед — прямо на ярмарке будет установлена медогонка. Помимо этого, красноярцам предложат мед прямо в сотах, традиционный напиток — медовуху, а также полезные пчелопродукты: пергу, прополис.

В рамках ярмарки пройдет презентация продуктов и торжественное награждение победителей конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае-2017». Посетители ярмарки смогут одними из первых оценить продукцию, отмеченную этим почетным знаком.

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16 ноября на ярмарке состоится большой праздник — День урожая. Здесь пройдет презентация муниципальных подворий Красноярского края. Делегации от районов представят все свои достижения в различных сферах деятельности — сельском хозяйстве, промышленности, народном промысле, культурной жизни. Представления будут сопровождаться творческими номерами самодеятельности и угощениями всех посетителей. На красиво оформленных «подворьях» можно будет попробовать лучшие домашние блюда и напитки, познакомиться с национальной кухней разных народов, населяющих Красноярский край.

18 ноября среди гостей ярмарки проведут розыгрыши продуктовых корзин. Принять участие в них сможет каждый желающий посетитель. В состав подарочных корзин войдет продукция от участников ярмарки — колбасы, сыры, молочные изделия, сдоба, кондитерские изделия. Для победы в розыгрыше нужно правильно ответить на вопросы викторины.

Ярмарка пройдет одновременно с Агропромышленным форумом Сибири — главным региональным событием осени в области АПК. Время работы: 15-17 ноября с 10:00 до 18:00, 18 ноября с 10:00 до 16:00. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.

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