Красноярцев позвали на краевую ярмарку продуктов

С 15 по 18 ноября в Красноярске пройдет крупнейшая в регионе краевая ярмарка свежих продуктов. В МВДЦ «Сибирь» съедутся фермерские хозяйства и ведущие товаропроизводители со всего Красноярского края и других регионов России. Посетителей ожидает богатый ассортимент продукции, дегустации блюд и розыгрыши продуктовых корзин.

Участие в ярмарке примут более 100 предприятий и фермерских хозяйств из Алтайского края, Омской, Томской, Иркутской, Воронежской областей и разных районов Красноярского края — от Минусинска до Таймыра. На ярмарке представят натуральную продукцию собственного производства — мясные и молочные изделия, северную рыбу и икру, соленья, дикоросы, хлебобулочные и кондитерские изделия. Особенностью ярмарки является то, что все представленное изобилие продуктов можно пробовать.

Посетители смогут продегустировать и купить необычные деликатесы, такие как: мясо дикого кабана, мясо северного оленя, юколу — сушено-вяленую северную рыбу, свежемороженую рыбу и рыбу холодного копчения, «колбасный хлеб» и другие фермерские изыски.

Молочную продукцию на ярмарке презентуют не менее 8 крупнейших производителей. В их числе «Саянмолоко», «НарадА», «Село родное» и другие. Кроме того, молоко, сыры, творог и деревенскую сметану привезут краевые фермеры. Впервые участие в выставке примут такие крупные изготовители, как АО «Свинокомплекс «Красноярский», АО «Шушенская птицефабрика», ЗАО «Искра» (Ужур). Только на ярмарке красноярцы смогут приобрести всю продукцию по ценам производителей.

Традиционно на ярмарке предложат большой ассортимент свежего меда. На выставку его привезут с частных пасек Красноярского и Алтайского краев и даже Воронежской области. Посетители смогут приобрести 100 % натуральный мед — прямо на ярмарке будет установлена медогонка. Помимо этого, красноярцам предложат мед прямо в сотах, традиционный напиток — медовуху, а также полезные пчелопродукты: пергу, прополис.

В рамках ярмарки пройдет презентация продуктов и торжественное награждение победителей конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае-2017». Посетители ярмарки смогут одними из первых оценить продукцию, отмеченную этим почетным знаком.

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16 ноября на ярмарке состоится большой праздник — День урожая. Здесь пройдет презентация муниципальных подворий Красноярского края. Делегации от районов представят все свои достижения в различных сферах деятельности — сельском хозяйстве, промышленности, народном промысле, культурной жизни. Представления будут сопровождаться творческими номерами самодеятельности и угощениями всех посетителей. На красиво оформленных «подворьях» можно будет попробовать лучшие домашние блюда и напитки, познакомиться с национальной кухней разных народов, населяющих Красноярский край.

18 ноября среди гостей ярмарки проведут розыгрыши продуктовых корзин. Принять участие в них сможет каждый желающий посетитель. В состав подарочных корзин войдет продукция от участников ярмарки — колбасы, сыры, молочные изделия, сдоба, кондитерские изделия. Для победы в розыгрыше нужно правильно ответить на вопросы викторины.

Ярмарка пройдет одновременно с Агропромышленным форумом Сибири — главным региональным событием осени в области АПК. Время работы: 15-17 ноября с 10:00 до 18:00, 18 ноября с 10:00 до 16:00. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.