Мэрия отказалась платить за слишком хлипкие остановки в Красноярске

Подрядчика заставят переделать поврежденные непогодой остановки в мкрн. Покровский. Информацию об этом подтвердили Newslab.ru в пресс-службе департамента горхозяйства Красноярска.

В городе в этом году установили около 100 новых остановочных пунктов — конструкции из оргстекла и металла появились во всех районах города. Горожане уже раскритиковали их внешний вид, качество исполнения и установки. Общественник Виталий Чеусов рассказал, что металл плохо прокрашен, боковые стенки из оргстекла тонкие, поэтому быстро потеряют свой внешний вид и, скорее всего, прослужат недолго, так как ненадежно закреплены.

Первый же сильный ветер подтвердил опасения общественника. В микрорайоне Покровский на девяти остановках конструкции оказались повреждены непогодой — ветер сорвал крыши и боковые панели. Сейчас подрядчик их переделывает. В департаменте горхозяйства пояснили, что пока работы по установке новых остановочных пунктов мэрия не оплатит. Оплата поступит только после того, как все недочеты устранят.