Ремонт проспекта Мира может закончиться уголовным делом

Прокуратура нашла много нарушений при укладке асфальта на проспекте Мира в Красноярске. Об этом рассказал прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан краевой прокуратуры Павел Насс.

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Ремонт центрального проспекта Красноярска начался 1 июля и должен был завершиться 31 октября. Однако в срок компания ООО «ИЦ СпецПромПроект» выполнить работу не успела.

Качество выполненных работ не устроило красноярцев, а надзорные органы нашли многочисленные нарушения.



«Прокуратурой края проведена проверка с привлечением специалистов дорожной отрасли проведена проверка исполнения со стороны подрядчика „Спецпромпроект“ мероприятий по укладке асфальто-бетонного покрытия проспекта Мира. Она выявила многочисленные нарушения, в том числе то, что подрядная организация не провела весь комплекс мероприятий, предусмотренных техническим заданием по данному виду работ», — пояснил Павел Насс.

Вчера прокурор Центрального района Красноярска передал все собранные документы в краевую полицию. Возможно, они станут основой для уголовного дела.