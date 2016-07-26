Сибирским аграриям представят уборочную технику для суровых погодных условий

В рамках Агропромышленного форума Сибири с 15 по 17 ноября будет работать выставка современной сельскохозяйственной техники.

В выставочных павильонах и на уличной площадке продемонстрируют лучшие образцы и новинки отечественного и зарубежного производства — комбайны, тракторы, погрузчики, культиваторы, зерносушилки и многое другое. Особое внимание уделят спецтехнике, позволяющей минимизировать потери в суровых климатических условиях. Напомним, в этом году из-за непогоды и рано выпавшего снега сибирские аграрии были вынуждены в буквальном смысле вести борьбу за урожай.

Для решения подобных задач на выставке в МВДЦ «Сибирь» будут представлены универсальные высокопроизводительные решета (УВР) для всех моделей зерноуборочных комбайнов отечественного и зарубежного производства. Решета выполнены по уникальной запатентованной технологии, которая позволяет максимально сократить потери урожая и сроки уборки. Кроме того, решета обеспечивают безотказную работу в сложных погодных условиях, удобны в монтаже, просты в обслуживании и долговечны.

Еще одной новинкой выставки станет телескопический погрузчик JCB с беспрецедентной производительностью и выносливостью. Чтобы гарантировать надежность двигателей этой машины, проводилось их тестирование в течение 110 000 часов на 70 различных машинах, выполнявших самые сложные задачи в самых трудных рабочих условиях.

Представят на выставке сразу несколько новых моделей тракторов «Кировец». Усовершенствованные версии знаменитого трактора отличаются высокой проходимостью и маневренностью. Кроме того, современная автоматическая трансмиссия позволяет передвигаться по автодорогам различного уровня без дополнительных разрешений, что немаловажно для экономии времени в условиях экстренной необходимости.

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Помимо этого, посетители смогут ознакомиться с зерноуборочными комбайнами «Палессе» (республика Беларусь). Эти комбайны обеспечивают быструю качественную и экономную уборку, при любом наборе культур и в любых условиях уборки.

Также на выставке презентуют рапсовые столы Zigler для всех видов жаток, в том числе и российского производства. Использование рапсового стола позволяет значительно снизить потерю семян при уборке урожая и сохранить 250-350 кг рапса с каждого гектара.

Эту и другую технику можно будет оценить непосредственно на площадке Агропромышленного форума в МВДЦ «Сибирь». Он будет работать 15-17 ноября. Вход свободный.