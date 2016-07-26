Итоги сельскохозяйственного года в Красноярском крае подведут на «Дне урожая-2017»

На краевом форуме «День урожая», который пройдет с 15 по 17 ноября в красноярском МВДЦ «Сибирь», подведут итоги сельскохозяйственного года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

В очередной раз «День урожая» станет площадкой для диалога власти и бизнеса, обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, подведения итогов сельскохозяйственного года и награждения победителей трудовых соревнований работников АПК. Помимо участников деловой программы, в МВДЦ «Сибирь» приглашаются жители и гости Красноярска — они смогут окунуться в праздничную атмосферу и приобрести на ярмарке качественную продукцию местных сельхозтоваропроизводителей без посредников.

Старт мероприятию 15 ноября впервые за историю «Дня урожая» даст молодежный форум «Молодежь в развитии АПК». Студентам расскажут о потребностях предприятий АПК в молодых специалистах, о направлениях государственной поддержки для молодежи, о перспективах ведения бизнеса на селе. После этого состоится награждение победителей конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края-2017» — денежные призы получат 34 производителя. Также 15 ноября в рамках научно-практической конференции по пчеловодстводству будут обозначены пути увеличения производства продуктов пчеловодства в Красноярском крае.

Ключевым мероприятием второго дня, 16 ноября, станет пленарное совещание, на котором исполнительные органы власти, ведущие компании в области АПК и представители науки подведут итоги деятельности агропромышленного комплекса региона и наметят дальнейшие перспективы развития. После этого посетителей ожидает официальное открытие «Дня урожая» и презентация победителей конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края-2017». Кроме того, в рамках презентации муниципальных подворий «Краевая продовольственная витрина» участники из районов края представят продукцию, ремесленные изделия и творческие номера.

Материалы по теме В Красноярске пройдет Агропромышленный форум Сибири

Праздничная программа третьего дня, 17 ноября, откроется награждением лучших предприятий АПК знаком отличия «Золотой колос». Высокая награда появилась в прошлом году и отныне является традиционной. Далее будут подведены итоги конкурса СМИ на лучший материал агропромышленной тематики. А завершится «День урожая-2017» в Большом концертном зале — торжественным собранием и концертом, в котором примут участие лучшие художественные коллективы края.

«В праздничной атмосфере мы отдадим дань уважения труженикам села. В этом очень непростом для отрасли году их вклад в продовольственную безопасность региона заслуживает особой благодарности. В любую непогоду, невзирая на все сложности, они изо дня в день совершали настоящие трудовые подвиги. В 2017 мы вновь увеличили количество главных призов — автомобилей, которые вручаются абсолютным победителям трудовых соревнований. В 2015 году ключи от автомобилей были вручены 8 победителям, в прошлом году — 10, в этом автомобили получат 12 передовиков производства», — сообщил и.о. заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

Все три дня на площадях «Сибири» будет работать продовольственная ярмарка, в ходе которой можно будет приобрести сельскохозяйственную продукцию как крупных перерабатывающих предприятий региона, так и небольших фермерских хозяйств. В выставочных павильонах продемонстрируют лучшие образцы и новинки отечественного и зарубежного производства — комбайны, тракторы, погрузчики, культиваторы, зерносушилки, зернодробилки и многое другое.